"Con mis hijos no": llama AMLO a no meterse con familiares en disputas electorales

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 4 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la polémica no es mala durante las elecciones; sin embargo, llamó a no meterse con las familias de los actores políticos.

“No es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores… Que si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito que sean castigados como cualquier ciudadano, aquí lo planteo, aquí lo he planteado, desde que llegué al gobierno”, dijo el mandatario mexicano.

Por otra parte, aunque no mencionó su nombre, criticó a la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, al mencionar que una persona presentó una denuncia en contra dos de sus hijos mayores por presuntamente estar vinculados en actos de corrupción en la venta de balasto para el Tren Maya.

“Ah, pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos porque el balasto que vendieron no es de buena calidad, y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de malolandia”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.