Con garantías engañosas Nissan Autocom Uruapan atrae clientes

Uruapan, Michoacán, a 20 de febrero de 2024.- La agencia automotriz Nissan concesionaria Autocom en Uruapan, ha sido señalada de abusiva, fraudulenta y omisa, por clienta insatisfecha con el contrato de garantía, luego de haber adquirido un vehículo seminuevo y manifestar éste una falla en el motor de arranque, en tan sólo ocho meses de uso.

Sin embargo la empresa negó su responsabilidad, a pesar de tener - la clienta - contrato de garantía por un año y haber cumplido sus cláusulas.

El problema se desprende, cuando el 07 de febrero la clienta, solicita hacer válida la garantía a la empresa filial de Nissan Autocom, Garantiplus México.

El contrato de garantía lo obtuvo a raíz de la compra del automóvil, a partir del 06 de junio de 2023 y esta tiene un año de vigencia, es decir, al 05 de junio de 2024, donde se especifica que la validez será cubierta siempre y cuando se haya realizado al vehículo en tiempo y forma los servicios y mantenimiento señalados en la cláusula 7 del contrato, mismos que se cumplieron.

Sin embargo aun y cuando se tenía la garantía expresa para la reparación del motor de arranque, esta no fue avalada por la empresa, con base en el informe de resolución emitido el 16 de febrero de 2024, el que texto dice: "no queda cubierta la garantía ya que, de acuerdo con la información obtenida durante el proceso de revisión se encuentra que la avería actual tiene como origen una reducción de la capacidad operativa del componente derivado de su propio uso y trabajo presentando degradación y desgaste en los elementos mecánicos del sistema".

"No tengo más de ocho meses con el auto, no es posible que una pieza, ese motor, de uso rudo se haya averiado en este tiempo y peor aún, que la garantía no sirva de nada, tengo que pagar la compostura, poco más de 6 mil 500 y porque me están haciendo el favor de hacerme un descuento, además de taxis a mis trabajo el cual no es céntrico e igual a todas mis actividades profesionales y personales, pero a la empresa eso poco o nada le interesa, es un fraude, vende con engaños", refirió Elsa Arellano.

Ahora la joven inició otro calvario, el dar inicio a una serie de acciones legales contra Nissan Autocom en Uruapan, las que iniciaron en la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco) y posteriormente será en otras instancias.

De acuerdo a recomendaciones de Profeco a través de comunicados y publicaciones en su revista, alerta a la ciudadanía sobre todas las irregularidades que comete Nissan Autocom por incumplimiento de garantías, deficientes reparaciones y defectos de fabrica, por lo que ha sido multada; pero sus malas prácticas continúan, el engaño y los abusos, sin que haya autoridad especifica que los detenga, en tanto los compradores cada vez son más afectados.