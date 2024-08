Con el paro del Poder Judicial al menos no se dejará en libertad a delincuentes: AMLO

Ciudad de México, 20 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el paro de labores impulsado por el Poder Judicial “ayudará” a que jueces, magistrados y ministros no liberen delincuentes, tanto del crimen organizado como de cuello blanco.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador señaló que la suspensión de labores en dicho sector será una situación que “a la mayoría de los mexicanos no les va a importar”.

“Lo van a notar ahora que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar”, afirmó.

“Yo les diría, con toda franqueza y también respeto, de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están los magistrados y no están los ministros en activo, tenemos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado, y como no van a estar trabajando los juzgados tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”, criticó el mandatario mexicano.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal indicó que l único que le preocupa es que en la Suprema Corte tienen un caso “guardado” en el que están en juego alrededor de 25 mil millones de pesos.

“La única cosa que me preocupa es que tienen ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, ese sí quisiera yo que le dieran curso, pero por lo demás no va a suceder nada, no pasará nada”, indicó.

Por su parte, el oriundo de Tabasco dejó en claro que existirá un absoluto respeto al paro en el Poder Judicial aunque acusó a los juzgadores de violar la ley con dicha acción.

“En lo que a nosotros corresponde: respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley y ellos lo saben que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir al mismo Poder Judicial”, puntualizó.

“Pero aún si nos correspondiera a nosotros se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga, nosotros no tenemos ningún problema, nada más que queremos dejar de manifiesto de que es completamente injusto”, sentenció.