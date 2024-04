CNTE me reclamó no cancelar Ley Zedillo ni la Ley Calderón: AMLO

Ciudad de México, 19 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le reclamaron por no cancelar la “Ley Zedillo” ni la “Ley Calderón” en materia de pensiones, por lo que lo llamaron “fresa”.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador detalló que los reclamos de los maestros de la CNTE fueron porque ha sido muy moderado al no cancelar dichas leyes.

¡Qué me reclaman, qué me reclaman! Que soy un moderado, un fresa porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones”, dejó en claro el mandatario mexicano.

“Que me quedé corto, que no se canceló la Ley Zedillo ni La ley Calderón. Eso es lo que me reclaman”, puntualizó.

Cabe destacar que maestros pertenecientes a la CNTE se reunieron durante la semana con el jefe del Ejecutivo mexicano para continuar con el dialogo en mejoras laborales para los profesores, que se resumieron en 12 peticiones que, a principios a de abril, le fueron entregadas.

Entre otras, reclaman “respeto absoluto” a la organización, así como la derogación de la reforma educativa de 2019 o la “reparación integral de los daños por los crímenes de lesa humanidad” hacia los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.

En el ámbito económico, la CNTE exige la federalización de la nómina del profesorado, que tendría que subir un 100 por ciento a partir del sueldo base, o la reincorporación del personal que fue cesado en el pasado, como parte de las reformas legislativas.