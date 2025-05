CNTE actuaría “contra la libertad del pueblo de México” si boicotea elección judicial, considera Sheinbaum

Ciudad de México, a 30 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que de boicotear la jornada electoral del próximo 1 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) actuaría en “contra de la libertad del pueblo” mexicano.

En ese sentido, comentó que espera que el magisterio, que se manifiesta en diferentes ciudades del país desde el pasado 15 de mayo, no lleve a cabo acciones en contra de los comicios para elegir a los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que su administración está a la espera de que las y los docentes revisen y aprueben en asamblea la propuesta para que levanten el paro impuesto desde mediados de mayo.

De igual forma cuestionó los actos de la CNTE en la Ciudad de México, y dijo que entendería dicho actuar si su gobierno estuviera cerrado al diálogo, pero aseguró que no es así.

“Que consulten esta propuesta que de verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo, y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y maestras, creemos en la educación pública, lo que no nos parecen son estos actos violentos y la afectación que están haciendo en la Ciudad de México cuando hay diálogo, se entenderían que estuvieran presionan do si no hay diálogo, si estuviéramos cerrado”, refirió.