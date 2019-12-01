CNPC refuerza acciones preventivas en el Pacífico por presencia de sistemas ciclónicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 09:46:06

Ciudad de México, a 15 de octubre 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar), autoridades estatales y municipales, anunció el refuerzo de las acciones operativas en los municipios costeros del Pacífico para salvaguardar a la población ante la presencia de sistemas ciclónicos en la región.

El pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que la interacción de múltiples fenómenos meteorológicos en el territorio nacional continuará generando precipitaciones de diferentes intensidades.

Por un lado, el frente frío número 2, reforzado por una masa de aire polar, una vaguada en altura y una circulación ciclónica, generará lluvias intensas en Chihuahua y Coahuila, fuertes en Tamaulipas, chubascos en Nuevo León y precipitaciones aisladas en Sonora. Este sistema también provocará rachas de viento de hasta 100 km/h en Sonora, Chihuahua y Coahuila, con probabilidad de torbellinos en el norte y noreste de Chihuahua y norte de Coahuila, además de un descenso marcado en la temperatura.

Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán y el Golfo de México ocasionará lluvias muy fuertes en Chiapas y Quintana Roo, y fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En el sur del país, la amplia circulación del huracán Trudy, localizado al sur de la costa de Guerrero, propiciará lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero, así como oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costas de ambas entidades.

Otro canal de baja presión en el occidente y centro del territorio nacional, combinado con inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, provocará lluvias intensas en Durango; muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán; fuertes en Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; y chubascos en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Por su parte, la tormenta tropical Simon continuará frente a la costa de Jalisco mientras se debilita de manera gradual.

Por lo anterior, la CNPC exhortó a la población a continuar aplicando medidas preventivas, como evitar cruzar ríos, arroyos, vados y corrientes de agua desbordadas debido a que la fuerza del caudal podría arrastrar personas y vehículos.

En caso de habitar cerca de laderas, cerros o zonas de riesgo, mantenerse alerta ante cualquier movimiento de terreno, caída de piedras o sonidos inusuales, y atender el llamado de evacuación hacia un refugio temporal si la autoridad lo determina.

En áreas urbanas o rurales propensas a anegamientos, se recomienda buscar refugio en sitios elevados y seguros, interrumpir el suministro eléctrico general y evitar permanecer en sótanos o zonas bajas.

Asimismo, si se reside en las inmediaciones de la franja costera o playas bajo efectos de oleaje elevado, mantenerse alejado del litoral, suspender actividades acuáticas, recreativas y de navegación, y resguardar las embarcaciones siguiendo estrictamente las instrucciones de la capitanía de puerto.