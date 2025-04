Claudia Sheinbaum revelará carta que envió a Morena por “candidaturas adelantadas”

Ciudad de México, 21 de abril del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo miércoles 23 de abril revelará la carta que envió a la dirigencia nacional de Morena, bajo la premisa de que se tengan reglas claras y transparentes para quienes busquen cargos de elección popular en el año 2027.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo indicó que dicha misiva no es una orden, sino una sugerencia.

“Se las leo el miércoles si quieren. Ya la terminé, la terminé el fin de semana y sí voy a enviarla el miércoles (23 de abril) yo creo. La presento aquí para que todos la conozcan”, apuntó.

“Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas, no se debe adelantar nada”, advirtió.

“Es mi modesta sugerencia, Morena es autónoma, pero como militante con licencia del partido que me tocó fundar, me parece que es importante algunos comentarios”, señaló.

En ese sentido, la mandataria mexicana solicitó a actores morenistas no involucrarse en promover la elección judicial ni utilizar los programas del Bienestar para su promoción personal.

“A Morena y a los partidos políticos se les pidió que no promocionarán la elección o sea que también habría que ver no porque yo creo que todos los ciudadanos es todo mexicano y mexicana tiene el derecho de decir el 1 de junio va a haber una elección al poder judicial distinto, si apoyarán a uno o a otro candidato y se le permitió al poder legislativo”, apuntó.

“Entonces, bueno pues ahí que decirle a los que son parte de la estructura de Morena que pues no, aunque tengan ganas de promocionar, pues que no lo hagan porque así lo planteó el INE, pero de todas maneras no es que apoyen hasta donde entiendo un candidato o candidata, sino que dicen que se vota el primero de junio. Pero bueno, hay que evitar por parte de las estructuras de todos los partidos políticos, porque el INE puso estas reglas”, sentenció sobre el tema.