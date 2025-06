Claudia Sheinbaum presume que tiene 82.5% de aprobación como presidenta de México

Ciudad de México, 19 de junio del 2025.- La residenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 82.5 por ciento de aprobación en la última encuesta de Factometrica y Reporte Índigo durante el mes de junio y afirmó que esto es gracias a la cercanía que mantiene con el pueblo y a los resultados de su gobierno.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseveró que el porcentaje de aprobación que tiene como mandataria es gracias a mantenerse cercana al pueblo y darle amor.

“Esto es resultado de estar cerca de la gente, estar informando y cerca de la gente y no traicionando lo que somos, lo que hemos sido y dar resultados, porque no solo es mantenerse cerca del pueblo, amar al pueblo, no traicionar nuestros principios, sino dar resultados y entonces es resultado de ello y vamos a seguir trabajando todos los días como hasta ahora”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, indicó.

Cabe destacar que según diversas encuestas, el nivel de aceptación de la mandataria mexicana oscila entre el 70 y 80 por ciento, aunque hay quienes aseguran que dicho número es menor.