Claudia Sheinbaum exige al Departamento del Tesoro de EU presentar pruebas de lavado de dinero en tres instituciones financieras

Ciudad de México, 26 de junio del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al Departamento de Tesoro de Estados Unidos que presente pruebas del presunto lavado de dinero que habrían realizado tres instituciones financieras.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseveró que dicha autoridad estadounidense no ha enviado a su Gobierno pruebas de que CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa incurran en actividades ilícitas.

“Si ustedes leen que se publica ayer no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, declaró.

“¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, sentenció.