Claudia Sheinbaum defiende reforma a Ley del Infonavit; asegura es para combatir corrupción

Ciudad de México, 18 de diciembre del 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la reforma a la Ley del Infonavit al asegurar que su objetivo es que exista más transparencia en el organismo y combatir la corrupción.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo externó a los trabajadores de la institución que tengan plena confianza en que sus ahorros están bien cuidados.

“El tema que se está planteando aquí es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Lo que estamos planteando en la reforma es un cambio a la estructura del Infonavit”, declaró.

“Que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de vivienda, en la asignación de créditos”, explicó.

“Contrario a lo que dicen en la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles, y que no se den estos actos de corrupción que después ni siquiera pueden ser sancionados después, porque resulta que el Instituto tiene una estructura donde ni siquiera se puede entrar a auditar”, señaló.

Por último, la mandataria mexicana admitió que la reforma a la Ley del Infonavit puede mejorarse, no obstante, reiteró que su objetivo principal debe ser que exista más transparencia en el Instituto, bajo un control claro de los ahorros de los trabajadores.

“Puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, dirección, control claro sobre los ahorros para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Más aparte que se puedan construir viviendas de interés social”, sentenció sobre el tema.