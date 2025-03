Claudia Sheinbaum da banderazo de salida a la construcción de 13 mil 250 viviendas en Colima, como parte del programa nacional Vivienda para el bienestar

Manzanillo, Colima, a 2 de marzo de 2025.- Desde Manzanillo, Colima, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio el banderazo de salida para la construcción de 13 mil 250 viviendas en este estado, como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar.



“La corrupción se acabó y ahora el trabajador va a tener su vivienda, porque vamos a construir un millón de viviendas en todo el país cerca de los centros urbanos, que sea accesible para el que menos tiene. Eso es lo que venimos a anunciar el día de hoy a Colima, aquí a Manzanillo".



“De eso se trata el anuncio que estamos haciendo hoy. Hoy inicia el programa de construcción de vivienda aquí en Manzanillo y vamos a seguir en todo el país”, destacó.



La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que estas viviendas tendrán áreas verdes y tendrán precios accesibles, además de que en Manzanillo no afectarán a espacios públicos como la Unidad Deportiva, donde anunció que serán construidas tres nuevas canchas.



Informó que el Gobierno de México impulsará proyectos estratégicos en coordinación con la administración estatal como la ampliación del Puerto de Manzanillo y la repavimentación de calles.



“Vamos a hacer varias obras viales, ya saben que en Manzanillo se va a ampliar el puerto, y va a beneficiar también a todo Manzanillo, porque vamos a hacer varias obras de mejora para Manzanillo con la modernización de puerto y la ampliación del puerto de Manzanillo”, informó.



A estas acciones, añadió la continuidad de los Programas para el Bienestar, que incluyen tres apoyos nuevos: la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, que en 2025 apoya a mujeres de 63 y 64 años; la beca “Rita Cetina Gutiérrez”, que inicia este año con estudiantes de secundaria; y el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad.



Recordó que el próximo 1 de junio, “Día de la democracia”, las y los mexicanos tendrán la oportunidad, por primera vez, de elegir a juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros del Poder Judicial, como parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.



“Solo el pueblo puede salvar al Poder Judicial, solo votando entre todos vamos a hacer un Poder Judicial honesto, que esté al servicio del pueblo y de la nación, por eso decimos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, señaló.



La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó que las unidades donde estarán construidas las viviendas tendrán al menos 40 por ciento de espacios abiertos.



“Una de las condiciones que pusimos es que no se tiren árboles, que se cuiden estos espacios comunes, la idea es que el 40 por ciento de todas las unidades sean espacios libres, abiertos y no solo eso, sino que se construya equipamiento y esa es condición indispensable”, detalló.



El director del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que la meta es construir 7 mil 250 viviendas en Colima y ya cuentan con tres reservas territoriales que suman 11.2 hectáreas para este programa, de las cuales dos están ubicadas en Manzanillo y una en Coquimatlán. Agregó que actualmente se realizan los estudios topográficos para construir las primeras mil 600 casas.



Explicó que este programa atiende una necesidad en Colima, pues de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Vivienda, se requieren más de 42 mil viviendas y solamente se construyen mil 500 al año, de las cuales sólo el 5 por ciento son a precios accesibles.



El director de Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, informó que este organismo tiene proyectadas 6 mil viviendas en Colima para este año y ya cuentan con el uso de suelo para 700 viviendas en Coquimatlán, 100 en Tecomán y 111 en Manzanillo, donde este día se puso la primera piedra.



Detalló que existen dos prototipos de vivienda, una de 60 metros cuadrados para familias y una de 40 metros cuadrados para las y los jóvenes que estudian o trabajan, con el objetivo de que todas y todos tengan derecho al acceso a la vivienda.



La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, reconoció que con estas más de 13 mil viviendas se atiende un rezago en su estado, pues va a beneficiar 42 mil 300 personas que tendrán acceso a una vivienda, lo que representa el 6 por ciento de la población en Colima.



Durante el evento, la Presidenta de México conmemoró el 196 aniversario luctuoso de la independentista Josefa Ortiz Téllez Girón, a quien reconoció como la “madre de la patria”, ya que simboliza honestidad, honradez y libertad.



Acompañaron a la Presidenta de México en el arranque del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar en Colima, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López; el secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, José Antonio Iracheta Carlón; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; la vocal ejecutiva del Fovissste, JabnelyMaldonado Meza y la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera.