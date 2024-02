Claudia Sheinbaum califica como "burda" la guerra sucia contra AMLO, tras publicación de NYT

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2024.- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, calificó como “Burda” la campaña de desprestigio contra el movimiento de la Cuarta Transformación.

A través de sus redes sociales la ex jefa de Gobierno se pronunció al respecto del reportaje emprendido por el diario estadounidense The New York Times.

“La campaña de guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda, que el Gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que NO hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador. Hay que recordarles que el que fue su secretario de seguridad está preso por vínculos con el narcotráfico.”, escribió en su cuenta de X.

Sheinbaum Pardo recordó a la oposición que Genaro García Luna fue Secretario de Seguridad durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón, y que actualmente está preso por sus vínculos con el crimen organizado.

En este contexto, la coordinadora de los comités de la 4T aseguró que “no hay ninguna investigación” en contra de López Obrador, como lo señalara el propio presidente durante la conferencia de prensa, donde señaló que el periódico estadounidense prepara un reportaje en el que colaboradores cercanos y sus hijos recibieron dinero del narcotráfico para financiar su campaña presidencial.