‘Chicharito’ Hernández reaparece tras polémica por sus dichos; pide perdón

Ciudad de México, 24 de julio del 2025.- Javier “Chicharito” Hernández, figura de las Chivas y figura histórica de la Selección Mexicana, se pronunció en redes sociales tras la polémica por sus comentarios que fueron calificados como machistas.

En ese sentido, a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Hernández Balcázar lamentó las críticas generadas por sus declaraciones y recalcó que jamás tuvo la intención de herir a nadie, ni dividir.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir, ni dividir”, indicó.

“Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad especialmente en temas tan delicados”, explicó.

“Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé estar oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes”, sentenció.