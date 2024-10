Chalco vuelve a estar entre aguas negras tras intensa lluvia

Chalco, Estado de México, 8 de octubre del 2024.- El municipio de Chalco, Estado de México, volvió a estar entre aguas negras, tras una tormenta intensa ocurrida el domingo que inundó a varias colonias y propició que las aguas negras volvieran a entrar a las propiedades de diversos habitantes.

Fue durante la noche del domingo que varias viviendas se volvieron a anegar, aunque se dijo que ya se encuentran en operación los dos cárcamos de alivio que se construyeron por parte de las autoridades.

Varias familias que ya habían regresado a sus viviendas porque ya había pasado la parte crítica de las lluvia se inundaciones tuvieron que volver a salir de sus domicilio porque las aguas negras se volvieron a apoderar de sus hogares.

“Es increíble lo que pasa aquí, llueva o no llueva nos inundamos. Estamos desesperados, yo perdí mis máquinas que son muy costosas y no las puedo reparar porque tiene que estar seco el taller y como siempre estamos inundados no he podido y ya llevamos así más de dos meses”, declaró un propietario de un torno industrial al medio de comunicación El Universal.

Como el anterior caso, existen varios entre los vecinos de la colonia Culturas de México, en Chalco, ya que aseguran que aunque no llueva, se repite la historia de siempre con las inundaciones, que provocan pérdidas materiales a los habitantes, con una exigencia a las autoridades de que se resuelva la situación a la brevedad.