Caso Ayotzinapa y descentralización de las Secretarías: los “pendientes” que no cumplirá AMLO, según él

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 9 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que el Cado Ayotzinapa y la descentralización de las Secretarías son los únicos pendientes que no podrá cumplir en su gobierno y se los dejará a la futura mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ofrecí 100 compromisos, pero hay uno o dos están pendientes: el que tiene que ver con Ayotzinapa y el que tiene que ver con la descentralización, básicamente, pero hemos hecho 100 cosas más”, señaló.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que de todos sus compromisos, logró cumplir con los que benefician directamente al pueblo mexicano.

“No me acuerdo de nada que haya ofrecido y que no vaya a cumplir, en obras en beneficio de la gente. Lo que ofrecimos lo estamos cumpliendo, se está trabajando en eso. Casi todo (ha cumplido)”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, el presidente López Obrador indicó que los compromisos pendientes serán cumplidos en la próxima administración y festejó que durante su sexenio se han hecho “100 cosas más que no me comprometí, a lo mejor me quedo corto”.