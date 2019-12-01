Cae en la frontera presunto operador de red criminal que cruzaba armamento hacia México

Cae en la frontera presunto operador de red criminal que cruzaba armamento hacia México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 14:38:48
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Nogales, Sonora, 28 de junio de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de David "N", presunto integrante de una organización criminal transnacional dedicada, presuntamente, al intercambio de sustancias ilícitas por armamento y cartuchos entre México y Estados Unidos.

 

De acuerdo con la dependencia, la investigación inició tras una denuncia que alertó sobre el posible funcionamiento de una red que trasladaba de manera ilegal sustancias hacia territorio estadounidense para posteriormente ingresar armas de fuego y municiones a México.

 

Como parte de las indagatorias, elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de Interpol, cumplimentaron una orden de aprehensión contra el imputado en el puente fronterizo de Nogales, Sonora.

 

Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó vincular a proceso a David "N" por su probable participación en delincuencia organizada relacionada con delitos contra la salud.

 

Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

 

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado será considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad competente.

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