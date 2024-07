Batres y Zaldívar, invitados al foro sobre las reformas al Poder Judicial en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 04 de julio de 2024.- El próximo 14 de julio se realizará el primer foro de Reforma al Poder Judicial en el Teatro de la República y entre los invitados están, la ministra Lenia Batres y el exministro Arturo Zaldívar; informó Beatriz Robles senadora electa de Morena.



Detalló que, por el momento, Zaldívar quien pudiera formar parte del Gobierno federal aún no confirma su asistencia pero este foro servirá para informar a la ciudadanía, la propuesta de que se elijan vía voto popular a los jueces, magistrados y ministros.



“Entonces entre ellos nosotros como ciudadanos, vamos a poder leer todas sus trayectorias y demás y vamos a poder decidir a quién le damos nuestra confianza por su trayectoria. Además algo que nos faltó también un decir creo, no comentar es que el primer foro va a ser el día 14 de julio en el Teatro de la República tenemos invitada a la ministra leña Batres también al ex ministro Arturo Zaldívar él todavía no nos han confirmado, pero está invitado el día 14 en el Teatro de la República para que todos sepan a las 10 de la mañana”.



Luis Humberto Fernández, diputado federal electo mencionó que tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial son quienes harán las propuestas que elegirá el electorado; asimismo aseguró que cuando estás designaciones estaban cargo del Congreso de la Unión también se hacían acuerdos de por medio.



“Que actualmente sí se hacen compromisos, se hace un cambio yo fui senador. Nosotros vimos cómo se le llaman los a los magistrados de tacón y a los ministros de la Corte entonces no al revés en el momento que le das mayor visibilidad en el momento que los abres al escrutinio público en el momento que los abres a ver sus patrimonios en el momento que los abres a ver sus trayectorias, a ver su sentencias, entonces se da un rendimiento de cuentas mayor, cuál es la mejor forma del rendimiento de cuentas la visibilidad”.



La discusión en Pleno de este proyecto en las Cámaras se planea sea en el mes de noviembre, este mes de julio se dedicarán a difundir la propuesta y el plan es que en el año 2025 todas las posiciones del Poder Judicial tanto federal como locales sean renovados.