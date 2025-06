Basura espacial de Elon Musk cae en Tamaulipas; habrá demanda

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 19 de junio de 2025.- El Líder Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentará las demandas correspondientes, así como una nota diplomática a Estados Unidos, luego de que basura espacial de la empresa Space X de Elon Musk, cayera en Tamaulipas, causando daños ambientales.

Ricardo Monreal comentó: “Cualquier daño que se causa al entorno ecológico, a nuestro medio ambiente, a nuestro territorio, sí se debe de presentar una nota diplomática, y no solo eso, sino demandas por daños ocasionados en nuestro territorio; eso me parece elemental”, dijo que es de suma importancia adecuar la legislación en materia de responsabilidades ambientales para los nuevos fenómenos como el registrado en Tamaulipas.

De acuerdo a especialistas en el tema, esto no solo afecta la vida de especies animales y al ecosistema, sino también afecta a las personas.

También afirmaron que el tanque que fue localizado en la Playa Bagdad tiene una alta radiación al entrar en contacto con el oxigeno, esto puede afectar gravemente a la piel, también el inhalar este químico puede afectar los órganos internos y el sistema nervioso pudiendo ser letal, además de que es un riesgo inminente al ambiente.

Asimismo, durante la Mañanera de este jueves 19 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo expresó que dio órdenes precisas a la Semarnat para que tome el control del asunto, en conjunto con la Agencia Digital, y otras dependencias federales.

“Pedí a la Agencia Digital que se pudiera revisar bien la nota porque ellos son los que tienen la parte de comunicaciones aeroespacial, para saber realmente a que se refiere el asunto y tener apoyo técnico. Ya después Medio Ambiente y otras secretarías que nos puedan información sobre esta publicación que hicieron y ya sobre eso, poder informar y tomar una posición al respecto”.