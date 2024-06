"Aun hay problemas", admite AMLO ante transición de gobierno

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 3 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador admitió que un hay problemas en el país, de cara a la transición de gobierno con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Pues sí, todavía hay problemas, pero ya se sentaron las bases para enfrentar esos grandes y graves problemas nacionales. Ella misma ha venido exponiendo de que en el caso, por ejemplo, de la inseguridad y la violencia, hay que atender las causas, y en eso coincidimos y así en otros temas”, dijo el mandatario mexicano.

Ante la pregunta sobre qué será lo que más va a extrañar de estar en el “poder”, el jefe del Ejecutivo federal contestó que él ya cumplió al ponerlo al servicio del pueblo.

“El poder no es la parafernalia que lo rodea, no son las oficinas, no es el ‘privilegio de mandar’, porque el poder es mandar obedeciendo. Entonces yo ya me siento muy satisfecho, no voy a extrañar nada de eso porque nunca he visto el poder como un privilegio. Además siempre he pensado que uno debe de proponerse que la justicia se imponga ante el poder”, declaró el presidente López Obrador.

Por otra parte, admitió que extrañará sus conferencias mañaneras y el cariño de la gente “que es recíproco porque así como hay personas que no me quieren, que les molesta verme y hasta me insulta, y yo he logrado con el tiempo ir superando todo eso”.