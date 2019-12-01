Asegura Sheinbaum que hay crecimiento y distribución de la riqueza; señala estudio de la CEPAL

Ciudad de México, 15 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en México hay crecimiento económico con distribución de la riqueza, lo que se demuestra en que, de acuerdo con datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024 el país aportó el 60 por ciento de la disminución de la pobreza en la región.

“México contribuyó con el 60 por ciento de la reducción de la población en situación de pobreza en toda la región. Es decir, hay crecimiento, pero, muy importante, hay distribución de la riqueza. El crecimiento sin distribución de la riqueza no necesariamente beneficia a la población.

El aumento salarial y los Programas de Bienestar permiten que haya una mayor distribución, reducción de la pobreza y un momento de México en donde estamos, pues, incluso en mucho mejores condiciones que muchos países de esta organización a la que pertenece México desde los años noventa, donde están prácticamente todos los países desarrollados”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que esto es posible gracias al modelo del Humanismo Mexicano y a la Economía Moral que busca la Prosperidad Compartida para todas y todos los mexicanos.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que durante el 50 Aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) resaltó que México se ubicó como el séptimo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año y por encima del promedio del organismo, lo que atribuyó a acciones como el acuerdo con gasolineros para mantener el precio de los combustibles, la construcción de vivienda y de infraestructura.

“Este dato es muy bueno. ¿Y por qué está creciendo México? Hay dos elementos muy importantes: Uno, la construcción. Decidimos hacer un programa muy ambicioso de infraestructura, y eso nos está ayudando al crecimiento económico. Construcción, primero en vivienda, muy importante, vivienda pública, todo el programa de Vivienda para el Bienestar, que, además, ha ayudado a la vivienda privada, a la construcción de vivienda. Y el segundo, es construcción en general: carreteras, puertos, algo de aeropuertos, ferrocarriles, todo el programa de infraestructura que hemos presentado aquí”, agregó.

Asimismo, señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en agosto la actividad industrial aumentó 0.6 por ciento mensual, mientras que de agosto de 2025 a agosto de 2026 creció 3.6 por ciento.

“Por eso mi optimismo, de que vamos bien. Y lo que estamos haciendo: el Plan México, el impulso a la infraestructura, pues nos está ayudando de manera importante continuar con el aumento salarial y los Programas de Bienestar”, concluyó.