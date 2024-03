Asegura AMLO que ya bajó la entrevista con Canal Red; "ya la enlataron", dice

La Paz, Baja California Sur, a 15 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que decidió acatar la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE y bajó la entrevista que concedió a Canal Red; “ya la enlataron”, añadió.

“La impugnaron (la entrevista) y deciden que la tengo que bajar de mis redes, me hizo una entrevista una periodista española de origen ruso, ya la habían visto 3 millones la entrevista y la impugnaron y decidió el Tribual que la bajaran, me censuraron y cumplí porque no quiero tener problemas”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano acusó que es víctima de censura por parte de las autoridades electorales y reclamó que a quienes lo ofenden y lo critican, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no los tocan “ni con el pétalo de una rosa”.

“Traen a una marquesa a hablar mal de mí y quién la trae, quién les paga, pues lo mismo que pagan los bots, pero a la marquesa los del INE y del Tribunal no la tocan con el pétalo de una rosa”, expresó el presidente López Obrador.