Asegura AMLO a trabajadores del Poder Judicial que reforma en la materia los beneficia

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 27 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los trabajadores del Poder Judicial que la reforma constitucional en la materia que propuso los beneficiará y que no los afectará de ninguna forma.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dejó claro que los derechos laborales de los trabajadores no se tocarán.

“Primero aclarar que la reforma que se propone, no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro de que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción”, aseveró.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal pidió a los trabajadores del Poder Judicial que no “se dejen engañar”, porque la propuesta de reforma que mandó al Congreso de la Unión es “básicamente” la elección por parte del pueblo de los jueces, de los magistrados y ministros.

Además, el presidente López Obrador criticó el mensaje de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña, a los empleados del PJF, en el que pidió unión.

No obstante, el mandatario federal dijo que la ministra se “vale políticamente de todo” para evitar la reforma judicial.