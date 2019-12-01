Ariadna Montiel exige liberar a manifestantes detenidos en Jalisco y destituir a secretario de Seguridad

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- La actuación de la policía estatal durante las protestas por la mala calidad del agua en Jalisco provocó nuevos cuestionamientos de Morena, cuya dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, exigió la liberación de los manifestantes detenidos y la destitución del secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández González.

Durante una conferencia de prensa, la líder morenista acusó a las autoridades estatales de actuar de manera irregular durante la movilización realizada el domingo 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde ciudadanos reclamaron el acceso a agua limpia.

Montiel también pidió al gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, asumir su responsabilidad frente a las demandas de la población y advirtió que, si no puede resolver los problemas del estado, debería renunciar. Asimismo, criticó el traslado de algunos detenidos al penal de Puente Grande y consideró excesiva la medida.

La dirigente sostuvo que las autoridades deben esclarecer lo ocurrido, investigar los posibles abusos policiales y garantizar el respeto a los derechos humanos. Además, señaló que el Gobierno de México mantiene su disposición para colaborar en la solución de la problemática hídrica, aunque insistió en que Jalisco debe implementar acciones inmediatas para atender las quejas de las familias afectadas.