Aprueban despenalización del aborto en el Estado de México

Toluca, a 25 de noviembre de 2024.- Con 65 votos a favor, de Morena, PVEM, PT, MC y PRI y 7 en contra del PAN, este día, se aprobó la despenalización del aborto en el Estado de México.

Dicha aprobación, llegó después de 15 años de que fuera presentada la primera iniciativa, por lo que se modificará el Código Penal estatal, para no sancionar penalmente la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

De acuerdo con el proyecto, el cual, se avaló en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, si se realiza el aborto después de los 3 primeros meses, será un delito, cuya pena irá de seis meses a un año de prisión. En caso de practicarse sin el consentimiento de la persona gestante, indistintamente de la etapa del embarazo, serán de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa, pero si en su comisión se emplea violencia física, psicológica, obstétrica o negligencia en los cuidados ginecobstétricos, la pena prevista aumentará en una mitad.

"Aun después de este plazo, el aborto no será considerado un delito cuando sea resultado de una acción culposa, es decir sin la intención de cometerlo; por un embarazo derivado de una violación; implantación no consentida de óvulo fecundado o inseminado artificialmente, independientemente de si exista o no denuncia, y en caso de que la mujer o persona gestante corra peligro de muerte o su salud (física o mental) se vea severamente afectada a juicio médico" indica el comunicado.