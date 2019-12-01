Anuncia Sheinbaum gira nacional para dar seguimiento al IMSS-Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 11:48:03

Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una gira nacional para dar seguimiento al funcionamiento del IMSS-Bienestar, visitar hospitales y centros de salud, y conocer las necesidades del personal médico y administrativo.

“Voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta”, señaló mencionó la jefa del Ejecutivo federal.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que recorrerá los 24 estados en los que opera dicho sistema de salud federal y a partir del 9 de octubre y hasta diciembre, se reunirá con directores hospitalarios y coordinadores regionales para identificar problemáticas y revisar los avances en la instalación de consultorios.

De igual forma, adelantó que supervisará la digitalización de los expedientes médicos, al reconocer que algunos nosocomios han tenido dificultades para adaptarse a las nuevas plataformas.

La gira de trabajo de la presidenta Sheinbaum iniciará en Hidalgo y continuará durante el fin de semana en el Estado de México.