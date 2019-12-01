Anuncia Sheinbaum apertura de 12 mil 750 consultorios en enero de 2027

Ciudad de México, 6 de octubre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a partir de enero de 2027 inicia la apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) en los lugares más apartados y en las ciudades de los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar.

“Se trata de, si no hay una enfermedad grave, poder acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita. Y va a tener sus propios medicamentos, 60 medicamentos básicos para poder atender lo principal. Si el médico o médica que está atendiendo aquí se da cuenta que hay una situación mayor, entonces lo canaliza al Centro de Salud o en su caso al hospital. Para poder llegar aquí es a partir de enero del próximo año. De aquí a diciembre estamos adecuando estos espacios, comprando todos los equipos”.

“¿En qué lugares va a estar? Casas de Salud de los municipios que están abandonadas, espacios públicos, lugares de trabajo. Y los atiende el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE en las 24 entidades de la República (...) Todos van a tener acceso a internet, todos van a tener computadora, todos van a tener expediente médico. De tal manera que cualquier mexicano o mexicana se pueda acercar al consultorio. Esto nos va a ayudar mucho también a disminuir la saturación en los Centros de Salud porque, si hay una situación no grave, pues entonces se atiende directamente en el consultorio”, puntualizó en la conferencia matutina.

La jefa del Ejecutivo Federal anunció, además, que los estados que no se encuentren federalizados con el IMSS Bienestar pueden sumarse a estos consultorios; para ello, deberán solicitarlo a la Secretaría de Salud para su implementación.

Por su parte, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que los consultorios del SUS representan un paso histórico para garantizar el acceso universal a la atención médica, al funcionar como el primer punto de contacto para cualquier persona, independientemente de su condición laboral. Bajo la premisa de cero rechazos, toda persona será recibida, valorada y orientada, con una ruta clara de atención y, cuando sea necesario, de referencia a una unidad hospitalaria.