Antorcha Campesina podría estar detrás de bloqueo de la México-Puebla, considera AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 9 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que la organización civil Antorcha Campesina, podría estar detrás del bloqueo en la autopista México-Puebla, por parte de ejidatarios se Santa Rita Tlahuapan.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reiteró que hay abogados que asesoran a los campesinos inconformes, pero acusó que solo buscan lucrar con el tema.

“Hay unos abogados ahí que quieren sacar raja, que quieren lucrar, entonces el llamado es a los campesinos, decirles si tiene derecho, es un asunto justo no se preocupen y esta instancia es profesional, me refiero a eso oficina -el Indaabin- no actúa de manera mafiosa; actúa con rectitud, no hace avalúos a modo para beneficiar a particulares y a partir de esa cantidad es que se les va a reconocer”, aseguró el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, aseguró a los manifestantes que su gobierno pagará el adeudo por los terrenos, pero será de acuerdo con la cantidad estipulada por los avalúos.

Por otra parte, volvió a prometer que su administración no va reprimir a los campesinos, a pesar de que indicó que eso es lo que buscan los conservadores.