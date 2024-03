AMLO vuelve a arremeter contra estados que no se unen al IMSS-Bienestar

Ciudad de México, 25 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra los nueve estados que no aceptaron unirse a la federalización del sistema de salud con el IMSS-Bienestar y afirmó que tienen tres pretextos para no hacerlo: que lo pueden hacer mejor que las otras 23 entidades, porque lo consideran paternalismo o por simple corrupción.

“Vamos avanzando en 23 estados, porque en nueve los Gobiernos estatales no aceptaron, nueve no aceptaron y hay también, lo puedo decir, hay cuando menos tres excusas, pretextos, razones, argumentos, pero eso que cada quién lo interprete. Pienso que unos sostienen que van a hacerlo mejor que la unión esta de estados para federalizar la salud pública, piensan que ellos lo pueden hacer mejor o lo están haciendo mejor”, externó el mandatario mexicano en su tradicional conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

“Lo segundo es que no les gusta, aunque parezca increíble, la gratuidad, porque lo consideran populismo, paternalismo, hasta comunismo, son de la idea de que se debe contar el servicio de salud, que tiene que haber la llamada cuota de recuperación y no les parece que lo que estamos planteando nosotros sea quitar las cajas registradoras de los centros de salud y hospitales y garantizar el derecho a la salud de calidad y de manera gratuita; considerar que la salud es un derecho, no un privilegio, pero hay un choque de concepciones”, señaló.

“La tercera es corrupción (…) Se acaban de terminar afortunadamente los contratos de abastos de medicamentos en el sistema de salud pública del Estado de México, increíble, las farmacias de los hospitales están subrogadas privatizadas, y sí son todas esas empresas a las que haces mención, y llegaba a los medios, por eso el enojo, pero qué hacemos, es mejor que se enojen que permitamos la corrupción, además no todos padecen del enojo de estos ambiciosos, somos pocos los que padecemos de ese enojo, a quienes insultan más es a nosotros, y nosotros ya lo hemos dicho que tenemos nuestra consciencia tranquila”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Por su parte, el presidente de México informó que el próximo 9 de abril se detallarán los avances de su Gobierno en garantizar el derecho a la salud en los 23 estados del país que se unieron al IMSS-Bienestar.

“Vamos nosotros a informar el día 9 de abril, van a estar con nosotros los gobernadores, las gobernadoras, el director del Seguro Social, el secretario de Salud, se va a informar de cómo vamos en el propósito que tenemos de garantizar el derecho a la salud, vamos a informar el día martes 9 de abril aquí sobre eso”, concluyó.