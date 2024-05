AMLO señala que “es de sabios cambiar de opinión” sobre militarización en México

Ciudad de México, 6 de mayo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este lunes que es de “sabios cambiar de opinión” al tocar el tema del creciente papel que ha tenido el Ejército en tareas fuera de seguridad pública y aumento a su presupuesto durante su sexenio, en lo que se ha llamado como militarización del país.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre una investigación de Bloomberg en la que se asegura que las Fuerzas Armadas de México gastaron casi un 30 por ciento más de su asignación en el presupuesto original y como dichos recursos se han usado para proyectos de infraestructura, además de que recordó que el mandatario había prometido devolver al Ejército a sus cuarteles, situación que negó el presidente.

“No creo yo que haya dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho, hay un refrán, no, es un dicho, según el cual es de sabios cambiar de opinión y, aunque no estoy del todo de acuerdo porque no creo que el fin justifique los medios, sí creo que en política en algunos casos lo que cuenta son los resultados”, explicó.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal defendió la importancia que han tenido las Fuerzas Armadas durante su sexenio y aseguró que han ayudado mucho en la construcción de un nuevo México y han sido “pilares” del Estado mexicano.

“Soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad, que garantizan la posibilidad de crecimiento (y) en buena medida la creación de empleos, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, sentenció.