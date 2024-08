AMLO se manifiesta en contra de suspender salario a trabajadores del Poder Judicial en paro

Ciudad de México, 22 de agosto del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra de que se les suspenda el pago de salarios a los trabajadores del Poder Judicial, mismos que se manifiestan debido a la reforma judicial que busca impulsar junto al Congreso.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que la Secretaría de Hacienda presentara un oficio en el que solicita al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejar de pagar los salarios de los trabajadores debido a la suspensión de actividades, que dio inicio esta semana.

En ese preciso documento se argumenta que el CJF incurrió en irregularidades al emitir la circular en la que dio a conocer el paro, toda vez que “la competencia no corresponde al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos sino al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje”.

“Mi opinión es que no se les impida la libertad, que no se les limite la libertad de manifestarse, porque si no, van a poner el grito en el cielo y nos van a acusar de represores. No, no, no, no, ahorita ya nuestro pueblo está muy consciente y todos los actores públicos tenemos que aprender a autolimitarnos”, declaró.

“De todas formas, tienen todo el derecho a manifestarse. Legalmente lo tiene que atender el Consejo de la Judicatura, y saben ellos que no pueden dejar de prestar el servicio, pero este es un país de libertades plenas, y no hay represión”, aseguró.

“No (suspender salarios en el PJ), nada, si es necesario lo corregimos. No, no, no, no, no. Es que también los servidores públicos tienen que actuar así por sus responsabilidades, pero en este caso la libertad tiene que estar por delante”, dejó en claro.

No obstante, el mandatario mexicano hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial a explicar el por qué de su paro de labores, ya que aseguró que no conoce sus razones.

“Hago un llamado a que los que se están manifestando recapaciten, que entren en razón que no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses, que presenten específicamente por qué ellos están en contra, porque lo que se está planteando es elegir a los jueces”, sentenció.