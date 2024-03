AMLO recrimina al INE ordenarle bajar parte de entrevista con Inna Afinogenova

Ciudad de México, 14 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recriminó al Instituto Nacional Electoral (INE) que le hayan ordenado bajar parte de la entrevista que tuvo con la periodista independiente rusa Inna Afinogenova para Canal Red, que se llevó a cabo en el pasado mes de febrero.

Desde Mexicali, Baja California, en su conferencia matutina, López Obrador señaló que dicha entrevista molestó a sus adversarios políticos y ahora el INE busca censurarlo.

“Los del INE ya volvieron otra vez a cepillarme, como se dice en el béisbol (…) Acaban de resolver que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, Inna (Afinogenova). Todavía no nos han notificado, ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial (risas) ¿No es así, que mientras no te notifiquen…?”, declaró el mandatario mexicano.

“Es una buena entrevista que me hizo esta periodista, se ha visto mucho en México y en España, y porque hablamos de lo que me pregunta, y ahora resulta que quieren que la baje. Censura, acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española a hablar mal de mí, y a ella no la censuran, la trajo el bloque conservador”, lamentó.

“Le di la entrevista a este medio independiente y ahora les molestó y la están censurando Está bastante vista la entrevista porque hasta me dejó como in limón exprimido, porque me preguntó de todo, y ahorita me están informando que ya la censuraron, nada más que podemos acudir al Tribunal (Electoral) verdad? Nos va a dar tiempo”, sentenció sobre el tema.

Cabe destacar que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente de México eliminar o modificar la entrevista difundida en redes sociales por la periodista Inna Afinogenova, donde habló sobre temas referentes a la elección federal así como la candidata morenista Claudia Sheinbaum Pardo.

Así como le ordenó abstenerse de pronunciarse sobre el actual proceso electoral y apegarse por completo a los principios de neutralidad e imparcialidad que debe tener una autoridad federal.