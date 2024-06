AMLO rechaza que haya cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

Ciudad de México, 20 de junio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya cometido violencia política de género contra la excandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia mañanera, López Obrador recriminó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en dicho sentido, pues aseguró que no ofendió a la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, opositora a su mandato.

“En lo primero, decirle que yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer”, externó.

“No sé de dónde salió eso. Me consta de que en una ocasión en el Instituto electoral tergiversaron, una consejera del bloque conservador, se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo instituto electoral, fue un funcionario, pero nunca he ofendido a la señora, nunca, no sé de dónde salió eso”, explicó.

Las declaraciones del presidente de México se dan luego de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral concluyó la semana pasada que el presidente López Obrador cometió violencia política de género contra la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez.