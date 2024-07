AMLO publicará su testamento político antes de final de su sexenio

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 9 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que antes de que se termine su sexenio publicará su “testamento político”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano detalló que en dicho documento estipulará, entre otras cosas que no quiere que se ponga su nombre a calles, escuelas, ni que se instalen monumentos, ni estatuas con su figura.

“Acerca del testamento quiero publicar algo antes de irme para que quede constancia. Por ejemplo, no quiero ningún nombre de calles, de escuela, nada que monumentos, estatuas. Son muy pocos los héroes que se respetan en México. Se respeta a Hidalgo, se respeta a Juárez, se respeta a Villa, a Zapata, al general Lázaro Cárdenas, pero por lo general al resto no se les respeta y se ponen un monumento y la gente inmediatamente le pone un apodo. Lo más común que he escuchado es que le llaman `mono´ a la estatua”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

Además, comentó que no tiene el deseo de que se le ponga su nombre a ninguna organización.

“Nada de eso y también lo otro, asociaciones, `el obradorismo´; nada, no quiero representación. Yo me voy a jubilar y no vuelvo a participar en nada”, reiteró el presidente López Obrador.