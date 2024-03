AMLO presume que el pueblo de México está feliz con la Cuarta Transformación

Ciudad de México, 4 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió una encuesta realizada por el periódico español El País, en la que se señala que el grado de felicidad en los mexicanos es el más alto que se ha alcanzado en el tiempo que se ha llevado a cabo dicho ejercicio.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que los mexicanos están muy contentos “feliz, feliz”.

“Los mexicanos estamos contentos, la felicidad en México… porque a veces, como ahora es temporada especial (temporada electoral) hay mucho enojo y se piensa que la gente está de mal humor. No no, no, eso es arriba, el pueblo está feliz, feliz”, presumió.

“Es algo que salió ayer en el periódico El País de España. Es el más alto (índice) que se tenga registro desde 2015. La gente está contenta (…) Es que como México no hay dos”, sentenció.