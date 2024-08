AMLO pide mantener la paz en Sinaloa, tras homicidio de supuestos operadores de Ismael Zambada

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 19 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado a mantener la paz en el estado de Sinaloa, luego de los homicidios de Leobardo y Martín García Corrales, presuntos operarios de Ismael Zambada García, recientemente detenido en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga los asesinatos ocurridos en Elota, el pasado fin de semana.

“Todavía se está investigando si son dos personas que fueron asesinadas, se está haciendo la investigación. También la Fiscalía, y nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa, que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia”, declaró el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, el presidente López Obrador señaló que desde la detención de “El Mayo” y de Joaquín Guzmán López, el pasado 25 de julio, no se habían registrado enfrentamientos en Sinaloa entre los grupos delincuenciales que operan en la entidad.

“No ha habido confrontación de grupos. No es el caso Guanajuato o lo que recientemente pasa en Chiapas o en Zacatecas, esto no se registraba en Sinaloa, esperemos que no pase a más, hacemos ese llamado a que se mantenga la paz en Sinaloa, que se piense en el pueblo de Sinaloa”, dijo el jefe de Estado.