AMLO pide a FGR informe sobre captura de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 19 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que presente un informe sobre la captura de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, líderes de un grupo delincuencial de Sinaloa.

“Esperemos, yo creo que en esta semana podría muy bien, claro hasta donde la ley lo permite, la Fiscalía dar un primer reporte de su investigación, cómo va”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que la petición es para “bajarle a las especulaciones” que existen por este caso en el que consideró que es mejor “no ocultar nada”.

“Eso sería muy bueno, para bajarle a las especulaciones, porque si no, imagínense. Lo mejor es informar y no guardar nada, no ocultar nada”, puntualizó.

Además, el presidente López Obrador indicó que la FGR ya tomó el control de la investigación sobre las detenciones del “El Mayo” Zambada y uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”.