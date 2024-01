AMLO pide a Azucena Uresti que explique su salida de Milenio

Durango, Durango, a 20 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a la periodista Azucena Uresti que dé explicaciones sobre “las circunstancias” en las que dejó su noticiero para el medio de comunicación Milenio y aseguró que su gobierno no censura a ningún comunicador.

“Ahora una periodista que sale de un programa de televisión, dice ‘debido a las circunstancias’ tengo que dejar este programa de televisión y da la idea o da a entender que fue víctima de censura…No, nosotros respetamos el derecho de manifestación libres de las ideas”, aseveró el mandatario mexicano.

Lo anterior, al encabezar la supervisión de los programas del Bienestar, en la ciudad de Durango, Durango.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo federal indicó que conoce al dueño de Milenio, el empresario Francisco González y dijo que son amigos, pero externó que nunca le pediría que censure a un periodista.

"Si le hablara a Azcárraga para que censure a Joaquín López Dóriga o le hablo a Olegario Vázquez para que censure a Ciro, me la pasaría hablando mucho. No, aquí hay libertad completa no somos iguales”, finalizó el mandatario.