AMLO niega que empresas de EU hayan pausado inversiones en México por reforma judicial

Ciudad de México, 9 de septiembre del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se encuentren pausadas las inversiones de empresas estadounidenses en nuestro país, como trascendió en distintas versiones periodísticas extranjeras.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó en claro que incluso ha llegado más inversión y arremetió contra los medios de comunicación de Estados Unidos y Reino Unido que hicieron tal aseveración.

“No es cierto, no es cierto, al contrario están llegando más inversiones. Es que el Wall Street Jornal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times…”, declaró.

“Ayer sacó otra revista, The Economist, que le voy a heredar casi una economía envenenada, son pasquines, es muy lamentable que esos periódicos que supuestamente son serios, supuestamente, son más que nada famosos, pero no son profesionales, y tienen un problema de origen, un mal de origen: defienden, protegen los intereses de las grandes corporaciones económicas y financieras, y eso les quita profesionalismo y objetividad”, criticó.

Las declaraciones del mandatario mexicano se dieron luego de que The Wall Street Journal aseveró que empresas de EE.UU. están retrasando sus inversiones en México ante las preocupaciones de cómo les afectará la reforma al Poder Judicial, que se discutirá y votará esta semana en el Senado de la República.