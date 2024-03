AMLO llama a mexicanos a cuidar recursos naturales y a llevar una vida más austera

Ciudad de México, 18 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los mexicanos cuidar los recursos naturales cuidar el consumo de energía eléctrica y llevar una vida más austera.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador indicó que es tarea de todos los mexicanos cuidar más los recursos como el agua, electricidad, petróleo y el gas, para evitar su derroche.

“Yo lo que quiero, aprovechando esto, porque hablaste de prender el aire acondicionado, cuándo podemos tener más tiempo prendido el aire acondicionado, hago un llamado a todos a que cuidemos mucho el consumo, independientemente de lo que paguemos”, externó el mandatario mexicano al ser cuestionado sobre si se podía prender el aire acondicionado del recinto debido al calor.

“Que cuidemos mucho el consumo de la luz y que vayamos pensando en una forma de vida más austera, en donde cuidemos todos los recursos, sobre todo recursos que tienen que ver con el agua, con el petróleo, con el gas, que así ayudamos a tener un mejor medio ambiente y que no derrochemos”, solicitó.

“Hago un llamado a que ahorremos”, reiteró el jefe del Ejecutivo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El mandatario mexicano dejó en claro que parte de la crisis en el mundo tiene que ver “con el consumismo, con el derroche”.

“Antes hubieron campañas buenas ‘ahorra un poco, apaga un foco’. Antes nuestros padres, antes de salir de la casa todo mundo apagando la luz, se cuidaba eso, no hay que olvidar eso. No solo porque nosotros nos beneficiamos, pagamos menos, sino porque consumimos menos recursos, que son necesarios y que debemos de cuidar, entonces hay que pensar bastante en eso, hacerle caso a nuestros papás, acordarnos de eso”, recomendó.

“No al desperdicio, no tener más de lo necesario, no consumir y consumir, y consumir, y consumir, y consumir. ‘Ya tengo un carro ‘último modelo, un Ferrari, pero me falta el avión’, y luego ‘ya tengo el avión, me falta el yate’, y así”, sentenció.