AMLO llama a la no violencia en Venezuela, tras reelección de Maduro

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 30 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a evitar la violencia en Venezuela, tras la protestas por los resultados de la elección presidencial que dieron el triunfo al presidente Nicolás Maduro.

“Pienso que debemos todos ayudar a que no haya violencia, lo que se manifestó el domingo, el día de la elección, que todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano pidió que si realizan protestas y manifestaciones, sean pacíficas.

“Desde luego que pueden haber protestas pero pacíficas y no queremos la confrontación, no queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano y que se espere el resultado, ya hay un dictamen de la autoridad electoral con 80 por ciento de las casillas computadas hay un resultado, sin embargo hace falta que se den a conocer esos resultados”, externó el presidente López Obrador.

De igual forma, pidió que se permita el avance en el cómputo de las casillas restantes y acusó que se ha hecho mucha propaganda con las elecciones de Venezuela.