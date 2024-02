AMLO justifica exhibir número de teléfono de periodista del NYT; asegura no se trató de un error

Ciudad de México, 23 de febrero del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó el dar a conocer el número de teléfono personal de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México, ya que señaló que ante las calumnias, existe la réplica.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia mañanera, López Obrador afirmó que no se trató de un erro el hecho y pidió a sus adversarios no exagerar ante la situación e instó a la periodista a cambiar su número telefónico si hay una preocupación.

“Por encima de eso (la ley de datos personales) está la libertad, no puede haber un reglamento, ni ninguna ley por encima de un principio sublima que es la libertad, Prohibido, prohibir ¿El derecho a la calumnia? ¿Ella tiene a derecho a calumniarme a mi y a mi familia, a mis hijos, además sin una prueba?”, externó el mandatario mexicano ante el cuestionamiento de una reportera.

“No pasa nada (….) No exageren, si la compañera está preocupado porque se dio a conocer su teléfono, que lo cambie, otro número y ya, pero además es la representa del NYT”, añadió.

Cabe destacar que el jefe del Ejecutivo federal exhibió en su conferencia matutina del jueves una carta de la corresponsal del diario en México, Natalie Kitroeff, donde incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación de los supuestos sobornos del Cartel de Sinaloa y del Cartel de los Zetas.

Ante el hecho, el presidente de México aseveró que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista que lo vuelva a calumniar de forma pública.

“Este es un espacio público y estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. No pasa absolutamente nada”, apuntó.

“Aquí la vida pública es cada vez más pública, no (hay ningún error). Claro (que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista) cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”, destacó.

“Por encima de esa ley está la autoridad moral y la política, y yo represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente, que porque es el NYT y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no, nos tienen que respetar, porque somos una autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático y en México hay libertades, que no las hay en EE.UU”, señaló.

El mandatario nacional arremetió contra el gremio periodístico al señalar que se sienten de una casta privilegiada y no se les puede tocar ni con un pétalo de rosa a pesar de las calumnias que promueven.

“A ustedes, con todo respeto le da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros, como dimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, sentenció.