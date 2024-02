AMLO garantiza que su Gobierno no meterá las manos en las elecciones

Ciudad de México, 21 de febrero del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que mientras esté la Cuarta Transformación en el poder, están garantizadas elecciones limpias y libres.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia mañanera, López Obrador aseguró que su Gobierno no realizará las mismas prácticas que realizaban sus antecesores y adversarios, a quienes señaló por cometer fraudes electorales y los calificó como “farsantes antidemocráticos, corruptos y representantes de la oligarquía”.

“Fueron muchos años de lucha para combatir fraudes electorales, ahora la garantía es que van a haber elecciones, siempre que estemos nosotros, limpias y libres, limpias y libres, y se va a respetar la voluntad de los ciudadanos”, declaró.

“No podemos hacer lo mismo de estos farsantes antidemocráticos, corruptos, representantes de la oligarquía, que nada más usan la democracia como pantalla, como parapeto en el discurso, porque realmente lo que quieren es que domine la oligarquía, no que haya una democracia”, dejó en claro.

El jefe del Ejecutivo federal instó a los ciudadanos a que coadyuven a que las elecciones sean limpias y libres, puesto que advirtió que la oligarquía en el país quiere una democracia sin pueblo.

“Ellos (la oligarquía) quieren poder sin pueblo, quieren a cratos sin demos, esa es su democracia, esa es la diferencia que tenemos de fondo”, externó.

“Sí vamos a proteger y todos tenemos que ayudar a que las elecciones sean limpias y libres, que no haya compra de votos, que no haya falsificación de actas, que no se introduzcan boletas a las urnas, que no haya carrusel, que no haya el ratón loco, todo eso que padecimos, que no voten los muertos, que no haya urnas embarazadas, etcétera, que no haya apagones cuando están contando”, afirmó.

Por último, el mandatario mexicano apuntó que se acabaron los fraudes electorales en México con la llegada del cuarto movimiento de transformación de la vida ública de la nación.

“México se distinguía por ser uno de los países con más frades electorales, nosotros padecimos muchos fraudes de parte del bloque conservador que ahora están en la oposición. Ellos nos robaban las elecciones. Así luchamos décadas”, concluyó.