AMLO festeja que juez De la Peza retirara orden de nombrar a 2 magistrados del Tribunal Electoral

Ciudad de México, 5 de julio del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que el juez federal Rodrigo de la Peza haya cancelado su orden para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombre de manera provisional a dos magistrados electorales ante la omisión del Senado de la República.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, el mandatario mexicano indicó que ya no será necesario mantener el juicio político en contra del juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

“¡Qué bien, qué bueno…! Ah, no fue por voluntad propia, no le hace, qué bueno, porque la Constitución es muy clara en eso”, apuntó.

“Si ya se resolvió, ya para qué (el juicio político), que bueno. Para qué va a estar uno en puerta de autoridad como se decía antes”, extendió.

Asimismo, López Obrador dejó en claro que solo corresponde a las autoridades electorales calificar los comicios del pasado 2 de junio, donde consiguió la victoria la virtual próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección, el Tribunal Electoral, cómo se va am meter un juez, algo que no le corresponde, además no hay lagunas, no es de interpretación, es muy claro que es la autoridad electoral, es la última instancia el Tribunal Electoral para estos asuntos, no sé quien asesoró al juez”, sentenció.