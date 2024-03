AMLO dice padecer de ‘mucha censura’ tras orden del INE de bajar una mañanera

Ciudad de México, 20 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó bajar en las últimas horas otra de sus conferencias mañaneras de redes sociales, con lo cual afirmó que “padece de mucha censura”.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó en claro que acatará con los mandatos del INE y que ya se procedió a bajar dicha mañanera, aunque no ahondó la fecha de su conferencia que se bajó.

“Padecemos de mucha censura (…) Ayer nos llegó otra notificación para bajar una conferencia. Es una donde, véanla ustedes para que tengan una idea de cómo están contra nosotros. Lo voy a decir en términos generales, en sentido figurado”, dejó entrever el mandatario mexicano.

“Hubo un hecho aquí escandaloso, un acto de provocación, mostramos hasta los tiradores, ¿se acuerdan? Pero se dio a conocer una declaración de una persona en donde decía que iban a ir a las campañas, e hice un llamado para que no hicieran eso y por eso, porque hice el llamado de que no hicieran eso, porque no tenía que ver una cosa con la otra, porque una cosa es lo electoral y otra cosa es lo que estamos tratando aquí”, explicó.

“Ayer llegó la notificación, seis horas para bajar la conferencia y es eso nada más, porque hicimos referencia a que no fueran a las campañas pues a provocar. Ya la bajamos sí, estamos pero cumpliendo al pie de la letra, todas las recomendaciones, antes de que las emitan, ya las cumplimos (risas). Entonces, (fue) el INE, por eso aún con esta censura es importante la comunicación”, puntualizó.

Se presume que la conferencia mañanera que ordenó bajar el INE es la del 7 de marzo, cuando el jefe del Ejecutivo cuestionó a los normalistas de Ayotzinapa por amagar con realizar protestas durante eventos de campaña de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En esa conferencia, López Obrador preguntó a los estudiantes por qué no realizan actos de protesta también con los otros dos candidatos presidenciales de la oposición, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.