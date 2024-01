AMLO da luz verde a construcción de Acueducto III para Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 22 de enero de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, para construir lo que será el Acueducto III, el cual vendrá a resolver el problema del agua que prevalece en los municipios que conforman la Zona Metropolitana, que son Querétaro, Corregidora y El Marqués.

Durante la conferencia que se realizó en la 17 Zona Militar, Kuri González recordó que a la entidad llegan a diario 126 habitantes, por lo que la seguridad, el transporte y el agua son temas que debe atender y por ello agradeció al mandatario federal el apoyo para echar a andar este proyecto.

“En diciembre de 2022, una empresa privada perforó un tubo del Acueducto II y dejó sin agua a gran parte de la Zona Metropolitana, lo que nos permitió darnos cuenta de la necesidad de un proyecto (Acueducto III) para tener agua para las próximas generaciones, construcción que dará viabilidad y sustentabilidad al estado”.

En presencia de Germán Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobierno y el general Luis Cresencio Sandoval González, el gobernador afirmó que el problema del agua será resuelto con la consolidación de este proyecto, por lo que agradeció el apoyo a los queretanos.

Martínez Santoyo recordó que, con este convenio, la Conagua otorgará asistencia técnica para la ejecución de las acciones previstas, para validar coordinadamente los proyectos ejecutivos de la infraestructura para tratamiento de aguas residuales y potabilización del líquido, proporcionar información de títulos de asignación o concesión del estado o la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y otorgar los títulos de asignación de agua superficial disponible en la presa El Batán.

Mientras que, dijo, la CEA solicitará las concesiones o permisos para la construcción y ocupación de la zona federal en la presa El Batán, construir, operar y dar mantenimiento a las plantas de tratamiento y potabilizadoras acordadas y construir infraestructura necesaria tanto de aguas residuales como de superficies. Finalmente, López Obrador se expresó bien del mandatario estatal y lo calificó de respetuoso, honesto, trabajador y responsable.

“En general Querétaro es uno de los gobiernos con menos deuda después de Tlaxcala y no hay deuda ahí porque por ley no se pueden endeudar, pero la deuda de Querétaro es mínima y la entidad tiene un potencial económico y crecimiento excepcional y va muy bien; me da gusto que ocupe en homicidio el lugar 27 de los 32 entidades federativas, porque gobernar es velar y tiene uno que estar atento siempre”, dijo.