AMLO critica a tribunal por conceder prisión domiciliaria a Murillo Karam

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 5 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que un tribunal resolviera conceder prisión domiciliaria al ex procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, señalado en el Caso Ayotzinapa.

“Todavía está por resolverse lo de ayer que dejaron en libertad domiciliaria al exprocurador Murillo Karam, ahí sí, es rápido, es expedito, pero cuántos hay miles sin sentencia, porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene influencias, no tiene entrada en el Poder Judicial, el pueblo raso”, declaró el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dejó en claro que quien “no tiene agarraderas, no tiene influencias”, no tiene entrada en el Poder Judicial, de quien apuntó que es el de mayor corrupción en el país de los tres poderes.

“Nada más los de arriba, buenos despachos de abogados, fiscalistas, penalistas, muy buenas relaciones, pero además no solo es lo material, es que hay una identificación ideológica, son muy conservadores, pero mucho muy conservadores”, expuso el presidente López Obrador.