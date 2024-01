AMLO celebra que Xóchitl Gálvez tenga "mañanera"

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 26 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró la noticia de que la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, sostendrá una conferencia de prensa matutina diaria a las 10:00 de la mañana.

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto…a las 10:00 de la mañana, los fifís no crean que se levantan temprano”, comentó el mandatario mexicano.

Durante su conferencia “mañanera” indicó que le parece “muy bien” y recordó que cuando fungió como jefe del Gobierno de la Ciudad de México realizaba el ejercicio de informar a la población y el bloque conservador intentó hacer lo mismo, sin embargo solo duraron unos cuantos meses.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la gente necesita más información, garantizar el derecho a la información y que haya debates y distintos puntos de vista y se garantice el derecho a disentir y que haya crítica y réplica, ya que, consideró que esa es la vida pública.