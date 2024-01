AMLO arremete Lorenzo Córdova por ser el orador en la “Marcha por nuestra democracia”

Ciudad de México, 18 de enero del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, ya que fue nombrado único orador en la “Marcha por nuestra democracia”, que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en la Ciudad de México.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia mañanera, López Obrador señaló a Lorenzo Córdova de ser un simulador al tratar de aparentar que pertenece a la sociedad civil.

“Es una corriente fuerte: unos abiertos y otros simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, ser independientes. Miren el que fue el director del ‘INE no se toca’, (Lorenzo) Córdova, y ahora va a encabezar una marcha”

“Nada más que no vayan a pensar de que (la marcha) tiene propósitos políticos, partidistas, no, no, no, no, no. Sion independientes, son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y por el pueblo”, dijo con sarcasmo el mandatario mexicano.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo federal acusó a Córdova de recibir órdenes de presidentes de México para registrar a candidatos ante el INE, en su etapa como consejero presidente.

“Este señor Córdova recibía órdenes del presidente, cuando había que recabar firmar para ser candidatos, si le daban órdenes, aunque no juntaran las firmas les daban los registros a los candidatos y muchas otras cosas. Ahora, es independiente. Creo que cuando termino hasta declaró este señor Córdova que se iba a ir de comentarista precisamente con (Carlos) Loret de Mola”, concluyó sobre el tema.