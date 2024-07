AMLO arremete contra TEPJF por determinar que coaccionó el voto en 2023

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 12 de julio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que incurrió en uso indebido de programas y coacción al voto.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano calificó la resolución del órgano electoral de “sin fundamentos” y acusó a los integrantes de la Sala Especializada de mentirosos y de “falsear la realidad”, por servir a los intereses del bloque conservador.

“Hasta ahora, lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme, por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen pruebas… Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México” dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, acusó que en el Instituto Nacional Electoral (INE) tergiversaron sus palabras en contra de la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y pidió que se presenten las pruebas de que coaccionó el voto a favor de la hoy virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

“En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé, hasta castigaron a un funcionario del consejo del INE porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xóchitl, y por lo general nunca la mencioné, hagan un estudio de todas las mañaneras, de cuántas veces hablé de ella”, destacó el presidente López Obrador.