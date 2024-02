AMLO arremete contra el NYT: “No acepto que los periódicos calumnien”

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2024.- Por tercer día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el diario estadounidense The New York Times y sentenció que no aceptará la calumnia.

Desde el estado de Sinaloa, el jefe del Ejecutivo Federal declaró que no permitirá la injerencia de gobierno extranjeros, porque México es un país independiente, libre y soberano, ni aceptará calumnias de periódicos aún que sean “famosos”.

“No acepto ninguna calumnia, no acepto que sin pruebas calumnien los gobiernos extranjeros y ni sus agencias, y tampoco acepto que periódicos, por muy famosos que sean, calumnien, tienen que probar. Nosotros vamos siempre a defender la libertad, la justicia, desde luego la auténtica democracia (…) y vamos a defender nuestra soberanía”, dijo López Obrador en un video publicado en sus redes sociales.

“Yo fui electo, por el pueblo de México, en elecciones legales y legítimas, no se puede calumniar al presidente del México, nunca se debe de permitir, si otros lo permitieron fue porque no tenían autoridad moral ni autoridad política”, resaltó.

Cabe recordar que el jueves pasado, un reportaje del diario estadounidense reveló que Estados Unidos investigó una presunta reunión entre colaboradores cercanos de López Obrador e Ismael el “Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.